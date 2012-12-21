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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 21日 星期五 13:25 BJT

俄罗斯希望伊朗核问题六方会谈下月举行

俄罗斯新闻社(RIA)周四报导称，俄罗斯希望下一轮伊朗核问题六方会谈能够于明年1月举行。报导援引俄罗斯外交部一名发言人的说法称，六方会谈成员国仍在与伊朗协商会谈的时间和地点。六方会谈成员国包括美国、俄罗斯、法国、英国、德国和中国，上一轮会谈于今年6月举行。图为资料图片。路透

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