俄罗斯希望伊朗核问题六方会谈下月举行

俄罗斯新闻社(RIA)周四报导称，俄罗斯希望下一轮伊朗核问题六方会谈能够于明年1月举行。报导援引俄罗斯外交部一名发言人的说法称，六方会谈成员国仍在与伊朗协商会谈的时间和地点。六方会谈成员国包括美国、俄罗斯、法国、英国、德国和中国，上一轮会谈于今年6月举行。图为资料图片。路透