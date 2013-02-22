伊朗安装新一代离心机 令西方担忧

国际原子能机构(IAEA)周四表示，伊朗已开始在其主要的铀浓缩工厂安装先进的离心机。时值伊朗即将与主要国家重启核会谈之际，伊朗伊此举令西方国家感到担心。这些离心机若成功运行，伊朗浓缩铀储存的进程可大大加快。美国国务院发言人纽兰表示，伊朗此举是“再次挑衅”。路透