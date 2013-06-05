中俄将就核问题向伊朗施压--外交人士

外交人士周二称，中国和俄罗斯本周将与西方四个大国一同对伊朗的核活动表示严重关切，并将施压迫使伊朗配合国际原子能机构(IAEA)的调查。外交人士表示，六大国的声明草案称，伊朗与IAEA进行接触“十分必要且刻不容缓”。这一草案预计会在本周召开的IAEA理事会会议上提交。路透