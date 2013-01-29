世界大国寻求2月与伊朗举行核谈

世界大国要求伊朗在2月举行新一轮核问题会谈，同时对伊朗不愿就协商排定时间表感到失望。欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿的发言人周一称，阿什顿代表美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国建议与伊朗在1月底举行会谈，但伊朗方面没有同意，因而提出在2月举行会谈的新日期。图为资料图片。路透