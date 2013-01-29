伊朗送活猴上太空 展示导弹项目进展

路透迪拜1月28日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗周一称已将活猴送上太空，以展示其已令西方震惊的导弹系统，因该技术或可被用来发射核弹头。

伊朗国防部宣布了上述发射消息，而目前正值世界大国寻求敲定重启与伊朗核谈的时间和地点之际。重启伊朗核问题谈判，目的是化解伊朗与西方在其核项目上的僵局，以防该问题演变成新的中东战争。

确定新会谈的努力多次都以失败告终，一些国家担心伊朗正在利用这样的外交真空，加快研制核武器步伐。

伊朗周一早些时候对媒体关于该国一个最敏感的地下铀浓缩工厂发生爆炸的报道予以否认，称这是西方为影响核会谈进行的宣传攻势。

据伊朗官方通讯社IRNA发布的声明，伊朗国防部称，载猴发射恰逢先知穆罕默德的诞辰“时期”，但未透露具体日期。穆罕默德的诞辰纪念日在上周。

声明称，这次发射标志伊朗在太空技术及“被少数国家垄断的”生物研究上“又迈出一大步”。

根据图片，一只被固定在座椅上的灰色猴子被装进代号为“先锋”的Kavoshgar火箭上。据伊朗官方媒体称，火箭达到距离地面超过120公里的高度。

“这次发射以预定速度带着活猴安全返回地面，”伊朗国防部长艾哈迈德·瓦希迪（Ahmad Vahidi）对法斯通讯社（Fars）称。“发射并回收Kavoshgar是迈向下阶段将人送上太空的第一步。”

伊朗上述发射活动尚未有独立报道证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。