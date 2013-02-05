内贾德称愿成为伊朗升入太空第一人

路透迪拜2月4日 - 据伊朗媒体报道，该国总统内贾德周一宣称准备成为伊朗载入太空第一人。

伊朗上周宣布已成功将一只猴子送入太空，且活着返回地面。伊朗官方称，这朝着实现将人类送入太空的目标迈近了一大步。

这加深了西方国家对伊朗太空计划的担忧，因为同样的火箭技术，可以用于弹道导弹搭载核弹头。

据伊朗迈赫尔（Mehr）通讯社报道，内贾德周一在伊朗太空成果展间隙表示：“我愿意成为伊朗科学家送入太空的第一人。”

内贾德常常在公众场合语出惊人，目前还不清楚他此次表态是否当真。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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