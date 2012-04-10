伊朗对欧盟实施“反制裁”--报导

路透迪拜4月10日电(记者 Marcus George)---伊朗国有英语电视台周二报导称，伊朗削减了对西班牙的石油出口，可能还会中止对德国和意大利的石油销售。伊朗此举明显是为在与主要国家进行核谈判前强化其立场。

但有迹象表明，伊朗的“反制裁”手段几乎毫无效果，西班牙最大的炼油商表示，沙特数月前便取代伊朗成为该公司原油供应方。

自欧盟1月决定自7月开始实施伊朗石油禁运以来，伊朗便在原油出口问题上采取了以牙还牙的手段。

伊朗与世界主要大国将於本周六在伊斯坦布尔重启核问题谈判，缓解核僵局，并可能为放宽对伊制裁、消除以色列对伊空袭威胁铺路。

欧盟各国已纷纷寻求替代伊朗的原油供应国，因伊朗威胁要率先削减石油出口。

Press TV援引匿名消息人士的话报导称：“伊朗削减了对西班牙的石油供应，此前，作为反制裁努力的一部分，伊朗已经停止对希腊的原油出口。” 该消息还称，伊朗正在考虑对德国和意大利采取类似措施。

西班牙炼油企业Repsol(REP.MC)的一名发言人称，该公司已有几个月未购买伊朗石油。

“自1月份以来，我们便没再购买伊朗原油。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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