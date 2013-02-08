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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 13:56 BJT

哈梅内伊拒绝伊美领导人直接对话

伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊周四拒绝美国副总统拜登本周提出的直接对话提议，称他们无法解决问题。哈梅内伊表示，美国在中东的政策受挫，将伊朗拖入谈判是其打出的新牌。日前拜登在慕尼黑安全会议上表示美国准备与伊朗领导人举行双边会谈。路透
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