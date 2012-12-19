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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 11:04 BJT

伊朗高官认为阿萨德不会很快倒台

伊朗外交部副部长亚布杜拉辛周二称，伊朗认为叙利亚总统阿萨德及其政府不会很快倒台。在莫斯科参加完会谈后，当被问及有关西方国家认为阿萨德及其政府会很快倒台时，亚布杜拉辛通过翻译表示，“我们对此严重质疑。叙利亚军队及国家机器都运转正常。”路透

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