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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:41 BJT

伊朗称在土叙边境部署“爱国者”导弹将引发世界大战

伊朗武装部队总参谋长费鲁兹阿巴迪(Hassan Firouzabadi)周六警告北约，在土耳其与叙利亚边境部署“爱国者”导弹将引发世界大战，呼吁北约改变该决定。费鲁兹阿巴迪并未威胁采取任何针对土耳其的行动，并称伊朗是“土耳其的朋友，希望土耳其安全”。图为资料图片。路透

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