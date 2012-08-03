伊朗将安南计划失败归咎於“多管闲事国家”--报导

路透迪拜8月3日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，伊朗认为是“一些多管闲事的国家”导致了联合国特使安南叙利亚和平计划的失败。

安南周四表示将辞去和平特使职务，理由是对联合国安理会成员国互相指责和目前的僵局感到沮丧。叙利亚国内的武装冲突已变得愈发严重。

伊朗官员曾多次表示支持安南的努力。安南和平计划以4月的停火协议为焦点，旨在解决叙利亚不断升级的危机。反对派活动人士称，这场始於2011年3月的冲突，已造成1.8万余人丧生。

报导援引伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast的话称：“一些多管闲事的国家似乎不喜欢……安南为制止向叙利亚运送武器和结束恐怖分子活动而做出的努力。”

据IRNA报导，他还补充说：“这些国家不仅不出手帮助……安南的计划，每次当他的计划在某个领域取得成功时，我们就会看到叙利亚境内的恐怖分子活动增多。”

“所有维护中东稳定与安全的国家，应共同努力为叙利亚带来平静，并为推动政府与反对派通过叙利亚人与叙利亚人的对话以解决问题铺路，”Mehmanparast说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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