版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 15:37 BJT

伊朗承诺支持阿萨德

叙利亚总统阿萨德周二获盟友伊朗承诺支持，伊朗最高国家安全委员会负责人贾利利称，伊朗不会让反抗活动或外部敌人动摇该国与叙利亚领导人的密切合作关系，并表示伊朗准备向叙利亚提供人道主义援助。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐