伊朗将主持召开涉叙问题外长会议 西方质疑其转移视线

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透迪拜8月9日电（记者 Marcus George）---伊朗周四将主持召开解决叙利亚问题的外长会议，但西方国家对此深表怀疑。
伊朗总统艾哈迈迪内贾德称，这次由十几个国家参加的会议是“用政治及本土化方式取代军事冲突以解决纠纷”的一个机会。但外界对危机主要涉及方是否将参会表示怀疑。
伊朗一位外交高官本周称，参会的将是那些对叙利亚冲突持“正确且务实立场”的国家，暗示亲叙利亚反对派的国家将不会出席。
目前尚不清楚哪些国家将参加会议，但西方外交人士认为，伊朗此举旨在转移外界对叙利亚流血事件的注意力，保护叙利亚总统阿萨德的政权。
一位在德黑兰的西方外交官称：“伊朗对阿萨德政权的支持，与调解（叙利亚冲突）双方的真正努力并不兼容。”
他补充说，这表明伊朗已“束手无策”。另一位西方外交官称，伊朗正试图拓宽对叙利亚领导人的支持基础。
伊朗同俄罗斯及中国一直支持阿萨德。自叙利亚危机17个月前爆发以来，该国政府军发起行动镇压反政府的示威者和武装反对组织。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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