伊朗呼吁叙反对派与阿萨德举行谈判

路透伦敦8月9日电（记者 Marcus George）---伊朗周四敦促叙利亚反对派与该国总统阿萨德就政治改革开始谈判，并称在德黑兰的一个会议上，伊朗的这一主张赢得国际社会的支持。

伊朗外长萨利希坚称，阿萨德政府不会迫于国外的压力而垮台。伊朗官方媒体称，由俄罗斯、中国、印度和约旦等国参加的会议支持德黑兰提出的叙各方停火三个月的建议。

此次会议大部分国家仅派出大使参加，西方和大部分中东国家缺席，分析人士认为此次会议对持续发生的暴力几乎不会产生影响。

萨利希在会後的新闻发布会上表示，“反对派需要坐下来，与叙利亚政府合作，以加速改革。”

他说道，“认为继续施压和采取不明智行动，叙利亚领导层终将垮台的想法是错误的。”但他没有具体提及西方和中东国家。

“进行这种干预，他们使得危机进一步恶化。”

伊朗国家电视台称，与会国发布联合声明，支持伊朗的提议。伊朗在会上建议，叙利亚各方停火三个月，为举行会谈提供条件。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。