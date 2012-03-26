西方称伊朗援助阿萨德镇压反对派

路透华盛顿3月23日电（记者 Mark Hosenball）---美国和欧洲安全官员称，伊朗向叙利亚总统阿萨德提供全面援助，帮助後者镇压反政府抗议运动，援助范围包括高科技监测技术和武器弹药等。

这些要求匿名的欧美官员称，伊朗向阿萨德安全部队提供的技术援助包括电子监测系统、干扰示威者互联网通讯的技术、以及伊朗制造的用於空中监测的无人机。

他们指出，伊朗还向叙利亚当局提供杀伤性武器，用来遏制动乱。

一位美国官员称：“过去一年中，伊朗向叙利亚当局提供了安全援助，巩固阿萨德力量。过去几个月，该国一直向叙利亚当局提供武器援助，包括枪支弹药和其它军事设备，帮助後者镇压反对派。”

“伊朗还向叙利亚提供监测工具，帮助该国当局镇压反对派。该国还（与叙利亚）分享互联网监控和干扰技术。”

他补充说，伊朗还向阿萨德政府提供了无人机，後者用来监测反对派动向。

该官员称，伊朗安全官员还曾前往大马士革，就如何遏制不同政见出谋划策，一些伊朗官员留在叙利亚，充当阿萨德部队的顾问。

但欧美官员指出，叙利亚政府并非完全依赖伊朗援助而生存。

西方国家官员普遍认为，阿萨德的统治仍牢固，而叙利亚反对力量一盘散沙，这或许会让阿萨德及其政府继续掌权数年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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