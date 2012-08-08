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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 09:41 BJT

伊朗外长将出访土耳其 商讨叙利亚问题

伊朗一名外交官称，该国外长周二将出访土耳其，商讨叙利亚问题。叙利亚反对派此前绑架了一些伊朗人。该官员表示，两国外长的会谈可能将涉及叙利亚问题、在大马士革被绑架的伊朗人以及双边问题。图为伊朗外长Ali Akbar Salehi。

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