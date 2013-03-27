伊朗谴责阿盟将叙利亚席位授予叙反对派

路透迪拜3月27日 - 伊朗学生通讯社周二晚间报道称，伊朗谴责阿盟允许叙利亚反对派领导人哈蒂柏（MoazAlkhatib）填补其年度峰会上叙利亚空缺的席位，称这是“危险的行为”。

2011年11月，阿盟暂时中止叙利亚的成员国资格。周二的阿盟峰会上，叙利亚反对派联盟中的主要人物哈蒂柏填补该席位。

伊朗什叶派教徒一直支持阿萨德，认为他是对抗以色列和叙利亚国内的逊尼派教徒极端组织的关键。

“将叙利亚在阿盟席位授予未获叙利亚人民支持的人，这在阿拉伯世界建立危险行为模式，可能在未来为阿盟其他成员国开创新先例，”伊朗学生通讯社引述副外长Hossein Amir Abdullahian的话报道称。

“这些行为将终结阿盟在该地区的角色。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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