伊朗称“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚和平谈判（更新版）

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月28日 - 伊朗周四称，坚决反对沙特阿拉伯允许“戴着新面具的恐怖分子”参与叙利亚政府与反对派的谈判。
叙利亚和平谈判将于周五在日内瓦举行，准备工作一直饱受磨难，分歧包括对应该邀请哪些组织和叙利亚政府谈判。
“戴着新面具的恐怖分子不应坐在与叙利亚当局代表谈判的谈判桌前，”伊朗副外长Hossein Amirabdollahian访问俄罗斯时在新闻发布会上称。“这是最重要的条件。”
Amirabdollahian呼吁沙特停止其加剧中东局势紧张的行为。他指出，沙特试图通过将“恐怖分子”包含在反对派名单中来扩大对日内瓦谈判的影响。
“我们认为，沙特坚持在名单中加入可识别的恐怖分子显然不是有建设性的行为，”Amirabdollahian说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。