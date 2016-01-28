伊朗称“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚和平谈判（更新版）

路透莫斯科1月28日 - 伊朗周四称，坚决反对沙特阿拉伯允许“戴着新面具的恐怖分子”参与叙利亚政府与反对派的谈判。

叙利亚和平谈判将于周五在日内瓦举行，准备工作一直饱受磨难，分歧包括对应该邀请哪些组织和叙利亚政府谈判。

“戴着新面具的恐怖分子不应坐在与叙利亚当局代表谈判的谈判桌前，”伊朗副外长Hossein Amirabdollahian访问俄罗斯时在新闻发布会上称。“这是最重要的条件。”

Amirabdollahian呼吁沙特停止其加剧中东局势紧张的行为。他指出，沙特试图通过将“恐怖分子”包含在反对派名单中来扩大对日内瓦谈判的影响。

“我们认为，沙特坚持在名单中加入可识别的恐怖分子显然不是有建设性的行为，”Amirabdollahian说道。

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