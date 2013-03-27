伊朗谴责阿盟将叙利亚席位授予叙反对派

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜3月27日 - 伊朗学生通讯社周二晚间报道称，伊朗谴责阿盟允许叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）填补其年度峰会上叙利亚空缺的席位，称这是“危险的行为”。
2011年11月，阿盟暂时中止叙利亚的成员国资格。周二的阿盟峰会上，叙利亚反对派联盟中的主要人物哈蒂柏填补该席位。
伊朗什叶派教徒一直支持阿萨德，认为他是对抗以色列和叙利亚国内的逊尼派教徒 极端组织的关键。
“将叙利亚在阿盟席位授予未获叙利亚人民支持的人，这在阿拉伯世界建立危险行为模式，可能在未来为阿盟其他成员国开创新先例，”伊朗学生通讯社引述副外长Hossein Amir Abdullahian的话报道称。
“这些行为将终结阿盟在该地区的角色。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。