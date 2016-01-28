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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 17:35 BJT

伊朗称“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚和平谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月28日 - 伊朗副外长Hossein Amirabdollahian周四称，伊朗认为“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚政府与反对派的谈判。

Amirabdollahian在访问俄罗斯时指责沙特阿拉伯坚持在叙利亚和平谈判的反对派组织名单中包括“恐怖分子”。叙利亚和平谈判将于周五在日内瓦举行。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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