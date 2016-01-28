伊朗称“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚和平谈判

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月28日 - 伊朗副外长Hossein Amirabdollahian周四称，伊朗认为“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚政府与反对派的谈判。
Amirabdollahian在访问俄罗斯时指责沙特阿拉伯坚持在叙利亚和平谈判的反对派组织名单中包括“恐怖分子”。叙利亚和平谈判将于周五在日内瓦举行。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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