伊朗称“戴着新面具的恐怖分子”不应参与叙利亚和平谈判（更新版）

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月28日 - 伊朗周四称，坚决反对沙特阿拉伯允许“戴着新面具的恐怖分子”参与叙利亚政府与反对派的谈判。
叙利亚和平谈判将于周五在日内瓦举行，准备工作一直饱受磨难，分歧包括对应该邀请哪些组织和叙利亚政府谈判。
“戴着新面具的恐怖分子不应坐在与叙利亚当局代表谈判的谈判桌前，”伊朗副外长Hossein Amirabdollahian访问俄罗斯时在新闻发布会上称。“这是最重要的条件。”
Amirabdollahian呼吁沙特停止其加剧中东局势紧张的行为。他指出，沙特试图通过将“恐怖分子”包含在反对派名单中来扩大对日内瓦谈判的影响。
“我们认为，沙特坚持在名单中加入可识别的恐怖分子显然不是有建设性的行为，”Amirabdollahian说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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