美国高官称与伊朗核谈判获得进展

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透日内瓦2月23日 - 美国一名高层官员周一表示，针对伊朗核子计划，美国与伊朗的谈判取得一些进展，并且厘清了一些棘手问题，但双方表示仍有很多问题尚待解决。
美国国务卿克里与伊朗外长扎里夫在日内瓦举行两天谈判后，官员表示，伊朗及六个主要国家的谈判代表同意下周恢复谈判，地点尚未决定。
美国国务院一名高层官员周一表示，克里与扎里夫下周将再度会面，正在敲定细节。
谈判代表希望在3月31日期限前达成初步政治协议，但美国官员表示，并不会因此而匆忙订出一个不符合美国总统要求目标的协议。
这名官员表示，必须达成确保伊朗不会取得核武的目标，重点不是期限，而是目的。
伊朗希望达成协议后，将可免除国际制裁。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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