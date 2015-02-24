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时事要闻 | 2015年 2月 24日 星期二 15:53 BJT

美国高官称与伊朗核谈判获得进展

路透日内瓦2月23日 - 美国一名高层官员周一表示，针对伊朗核子计划，美国与伊朗的谈判取得一些进展，并且厘清了一些棘手问题，但双方表示仍有很多问题尚待解决。

美国国务卿克里与伊朗外长扎里夫在日内瓦举行两天谈判后，官员表示，伊朗及六个主要国家的谈判代表同意下周恢复谈判，地点尚未决定。

美国国务院一名高层官员周一表示，克里与扎里夫下周将再度会面，正在敲定细节。

谈判代表希望在3月31日期限前达成初步政治协议，但美国官员表示，并不会因此而匆忙订出一个不符合美国总统要求目标的协议。

这名官员表示，必须达成确保伊朗不会取得核武的目标，重点不是期限，而是目的。

伊朗希望达成协议后，将可免除国际制裁。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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