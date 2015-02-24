美国高官称与伊朗核谈判获得进展

法国选前最后一场电视辩论落幕 总统候选人马克龙巩固领先地位

路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。