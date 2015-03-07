法国外长称伊朗所做的核谈承诺还不够

路透里加3月6日 - 法国外交部长法比约斯周五表示，在与六大国进行的核谈判中，伊朗所做的承诺还不够，各方需要继续努力。

法比约斯表示，已邀请美国国务卿克里、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、德国外长史坦迈尔和英国外交大臣夏文达周六前往巴黎，评估伊朗核谈判的状态。

“我们支持达成一项可靠的协议...目前仍存在困难，”他在里加对记者表示，他正在此地参加一个欧盟外长会议。

“有进展，但规模、核查以及这些设想中的承诺的期限等方面，仍不够，所以需要继续努力，”他表示。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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