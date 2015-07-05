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时事要闻 | 2015年 7月 6日 星期一 07:24 BJT

伊朗外长称核问题谈判中仍与六大国存在一些分歧

路透维也纳7月6日 - 伊朗外长扎里夫周一表示，伊朗与六大国在伊朗核问题谈判中仍存在一些分歧。周二将是该谈判达成最终协议的最后期限。

扎里夫对记者称，“什么都未明确...仍存在一些分歧，我们正在努力。”(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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