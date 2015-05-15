焦点：伊朗海军向悬挂新加坡国旗油轮开火 海湾紧张局势升温

美国总统奥巴马5月14日在戴维营与海湾盟友会面。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿/伦敦5月14日 - 伊朗革命卫队海军周四在波斯湾向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，美国官员称，这看来是伊朗用武力解决过往商船法律纠纷的最新行动。

这次突发事件让船运行业感到紧张。美国总统奥巴马刚刚与海湾盟友会面，试图平息他们的担忧，即遏制伊朗核计划、换取西方取消制裁的协议可能让伊朗有恃无恐。

要求不具名的美国官员对路透称，五艘伊朗革命卫队海军舰艇在中午(0800GMT)前后靠近Alpine Eternity的油品油轮，迫使这艘油轮逃往阿联酋安全海域。

一名匿名美国官员称，伊朗试图在公海拦截这艘油轮，称因该船3月22日撞击了一个伊朗所有的石油平台，应当赔偿损失。

美国白宫、国防部和国务院拒绝确认该事件相关细节，不过承认对伊朗的做法感到关切。

美国总统奥巴马周四表示，当海湾国家受到威胁时，美国将考虑动用军事力量进行保护。

奥巴马还表示，美国将与他们合作抗击暴力极端分子行动。

船运行业官员表示，他们预计海上紧张形势还可能继续加剧，从而导致船运费用飙升。

“这个样子看起来好像是革命卫队在利用商业借口实施干预，”一家船运保险公司表示。“这可能会影响到(保险)费率。”

美国国防部没有排除再次命令美军舰为经过霍尔木兹海峡的商业船只护航的可能。

油轮所有人South Maritime Pte Ltd在声明中称，伊朗舰船最初开火警告，但在油轮未听从命令停下后直接向其射击。

“油轮没有受到严重破坏，23名船员也无人受伤，”声明称。船主方面还表示，油轮后来安全抵达杰贝阿里(Jebel Ali)港。

每天有数百万桶原油经由曼德海峡和霍尔木兹海峡运往欧洲、美国和亚洲，这些航道分别经过也门与伊朗沿岸。(完)

(编译/审校 王丽鑫/徐文焰/张荻)

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