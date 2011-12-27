受伊朗警告威胁 NYMEX原油期货收高

路透纽约12月27日电---美国原油期货周二连续第六个交易日上涨,因伊朗威胁若该国石油出口遭制裁,将封锁霍尔木兹海峡.伊朗的威胁加剧了对於该地区石油供应可能受影响的忧虑.

伊朗第一副总统警告称,若该国石油出口遭到国际制裁,将禁止石油运输船只通过霍尔木兹海峡.

该海峡关闭将令海上石油运输供应减少三分之一左右.在伊朗发布最新警告之前,石油行业消息人士称,沙特等其他海湾石油输出国组织(OPEC)的成员国已做好准备,一旦制裁行动令伊朗对欧洲的石油供应中止,将填补这一缺口.

伊朗周六在霍尔木兹海峡开始了为期10天的海上军演.

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期约上升1.66美元,或1.67%,结算价报每桶101.34美元,盘中交投区间介於99.37至101.77美元.周二结算价是近月原油在11月16日收於102.59美元以来的最高水平.

全美气象服务(NWS)表示,本周美国取暖需求料较正常水平低20.3%,本周取暖油需求料较正常水平低17.3%.

科威特石油部长周日表示,12月该国原油日产量超过300万桶,如果需求依然存在,预计将继续保持这样的产量水平.

叙利亚石油部长Sufian Alao周六也表示,由於此前的国际制裁,该国石油产量下降了大约30%至35%.

伊斯兰武装分子于圣诞节在尼日利亚多处地点引爆炸弹,令人担心该国可能将爆发内战.

美国能源资料协会(EIA)将於周四1600GMT公布石油库存数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 101.34 1.66 1.7% 99.37 101.77 109,603 95,270

3月原油 101.46 1.63 1.6% 99.52 101.88 30,568 23,034

1月RBOB汽油 2.6888 0.0016 0.1% 2.6725 2.7151 9,315 19,056

2月RBOB汽油 2.6810 0.0029 0.1% 2.6627 2.7075 26,697 30,966

1月取暖油 2.9085 0.0178 0.6% 2.8908 2.9354 13,817 19,338

2月取暖油 2.9159 0.0164 0.6% 2.8976 2.9434 35,749 30,784

ICE合约

2月布兰特 109.27 1.31 1.2% 107.85 109.50 48,168 64,609

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 196,350 167,547 579,574 1,311,575 3,087

汽油 57,061 83,071 124,296 279,988 -7,351

取暖油 76,598 71,116 142,571 276,511 2,822 (完)