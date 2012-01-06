伊朗和西方国家有意恢复核谈

土耳其外长达乌特奥卢周四表示，土耳其向伊朗转达了西方国家望与伊朗核项目恢复谈判的想法。欧美近期的追加制裁对伊朗经济又添压力，伊朗外长萨利希表示该国也有意重返谈判桌，并证实伊朗拟与安理会常任理事国及德国在相互认同的时间和地点恢复谈判。路透