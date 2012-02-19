伊朗停止向英国和法国销售原油

相关行动看来是为了报复欧盟原油进口禁令IAEA和伊朗将在德黑兰举行两日协商美国高层官员表示,不确定伊朗是否会寻求制造原子弹

记者 Parisa Hafezi 编译 王冠中/李婷仪/张若琪

路透德黑兰2月19日电---伊朗周日下令停止对英国和法国销售原油,此举被视为是对欧盟制裁的报复,而联合国检查员正前往德黑兰,就核子计画议题向伊朗施压.

欧盟上月决定从7月1日起抵制伊朗原油进口,此举令伊朗当局震怒.而伊朗则以关闭石油运输要道霍尔木兹海峡作为威胁.伊朗为全球第五大石油出口国.

伊朗石油部长周日更进一步宣布,伊朗现在已完全停止向法国和英国销售原油,传达了强有力但又主要为象徵性的讯息,因英法两国对伊朗原油进口的依赖度不高.

"已停止向英国和法国企业出口原油...我们将把原油卖给新的客户,"石油部网站援引发言人Alireza Nikzad的话称.

伊朗在近几周一方面升高姿态,一方面却也表示愿意就核计画重启协商.伊朗否认西方国家称其寻求发展核武的指控.

国际原子能总署(IAEA)五人小组周日晚飞赴伊朗进行讨论,不过西方外交人士并不看好这场为期两天的协商会有任何突破.

"我仍不认为伊朗会展现实质性的必要合作,"维也纳一位特使表示.

然而本周的会谈至关重要,外界正密切关注.因为会谈结果不是令僵局更胶着,就是减低紧张情势.

欧盟执委会称,如果伊朗停止原油出口,欧盟不会短缺石油,因其有足够库存可支持约120天左右.

行业消息人士说,在欧盟制裁之前,欧洲石油买家数月以来就已经大幅减少购买伊朗石油.法国石油公司道达尔 TOTF.PA 已停止买进伊朗石油,欧盟国家中,伊朗原油中断冲击最大的是希腊. **军事攻击?**

伊朗称其核计画完全为和平用途,但拒绝遏止铀的浓缩已引发疑虑,浓缩铀可用於军事和民间用途.

西方大国不排除动用武力对付伊朗,而以色列曾激烈公开讨论是否应袭击伊朗以阻其制造核弹.

然而美国军官周日称,军事攻击为时尚早,因为还不清楚伊朗是否会运用核能力来制造核弹.

"我认为(伊朗是否会制造核弹)仍不明朗,基於此,我想要我们决定军事选项的时间还为时尚早."美国参谋长联席会议主席Martin Dempsey将军称.

他表示他相信伊朗政府是"明理的行为者".

西方对於与伊朗的新谈判前景呈现一些乐观态度,特别是在上周德黑兰致函欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton),承诺愿意通过"新举措"恢复谈判後.

"在磋商中,我们盼能从伊朗当前的核议题中找出一条双赢的道路."伊朗电视台引述外交部长Ali Akbar Salehi周日的话说.

石油是伊朗出口收入的主要来源,也是该国经济的重要命脉.但伊朗炼油能力低,国内消费所需的汽油约40%需靠进口.

西方收紧制裁加上通胀升高,已使伊朗劳动阶级生活更为困难.伊朗将於3月2日举行议会选举.(完)

--译文审校 孙茉莉

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