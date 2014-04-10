美国可能拒向伊朗驻联合国大使发签证--消息

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月9日 - 两位美国官员称，美国可能拒绝向伊朗驻联合国大使发放签证，倘若属实，此项空前举动将考验美国在联合国的影响力。
美国政府拒绝接受伊朗任命阿布坦比(Hamid Abutalebi)为伊朗驻联合国大使，因怀疑他曾参与1979年美国驻伊朗使馆人质事件，当时伊朗学生团体占领美国使馆，将52名美国人质扣押长达444天。
伊朗称美国对伊朗新任驻联合国大使的态度“不可接受”。阿布坦比本人则淡化他当时在人质事件中的作用，称他当时只是为一些武装分子担任翻译。
在联合国官员、外交和学术界人士的记忆中，以前从未发生过美国拒绝向驻联合国大使发放签证的事情。一些人士担心这可能创立先例。
曾任职美国智库世纪基金会（Century Foundation）的Jeffrey Laurenti说：“国际社会，或至少在外交官圈子里，大家坚决认为（联合国）所在国没有这样的权限。”
两名美国官员称，美国政府可能很快就宣布此项决定，目前决策高层正就此展开辩论。
另有一名美国官员认为，伊朗选择阿布坦比担任驻联合国大使，可能是在“蓄意挑衅”，因当年的人质危机非常敏感，在两国关系中堪称决定性时刻，两国此后断绝了外交关系。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。