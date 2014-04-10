美国可能拒向伊朗驻联合国大使发签证--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月9日 - 两位美国官员称，美国可能拒绝向伊朗驻联合国大使发放签证，倘若属实，此项空前举动将考验美国在联合国的影响力。

美国政府拒绝接受伊朗任命阿布坦比(Hamid Abutalebi)为伊朗驻联合国大使，因怀疑他曾参与1979年美国驻伊朗使馆人质事件，当时伊朗学生团体占领美国使馆，将52名美国人质扣押长达444天。

伊朗称美国对伊朗新任驻联合国大使的态度“不可接受”。阿布坦比本人则淡化他当时在人质事件中的作用，称他当时只是为一些武装分子担任翻译。

在联合国官员、外交和学术界人士的记忆中，以前从未发生过美国拒绝向驻联合国大使发放签证的事情。一些人士担心这可能创立先例。

曾任职美国智库世纪基金会（Century Foundation）的Jeffrey Laurenti说：“国际社会，或至少在外交官圈子里，大家坚决认为（联合国）所在国没有这样的权限。”

两名美国官员称，美国政府可能很快就宣布此项决定，目前决策高层正就此展开辩论。

另有一名美国官员认为，伊朗选择阿布坦比担任驻联合国大使，可能是在“蓄意挑衅”，因当年的人质危机非常敏感，在两国关系中堪称决定性时刻，两国此后断绝了外交关系。（完）