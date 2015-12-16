伊朗10月试射导弹违反了联合国安理会决议--专家组

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透联合国12月15日（记者 Louis Charbonneau） - 联合国安理会伊朗问题专家小组称，伊朗10月试射可携带核弹头的导弹违反了安理会决议。这引发美国国会周二呼吁对伊朗实施更多制裁。
白宫警告称，不排除会因为伊朗试射Emad中程火箭而对其采取其他措施。
联合国安理会伊朗问题专家小组在保密的新报告中称，试射表明火箭满足其认为导弹能够搭载核武器的要求。
“根据研究和发现，专家组认为伊朗试射Emad违反了安理会1929号决议第九段的内容，”该专家组称。
外交官们指出，10月10日的试射理论上并没有违反7月伊朗与六大国达成的核协议，但联合国的报告可能让奥巴马政府处于尴尬的位置。
伊朗曾表示，新的制裁将会危及核协议，但如果美国没有就Emad试射呼吁进行制裁，这可能被视为软弱。
外交官们称，联合国制裁委员会可能会将更多伊朗人或实体加入黑名单，这可能是美国和欧洲国家会要求的。但俄罗斯和中国可能反对。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。