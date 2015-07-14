独家：核协议草案将要求伊朗让UN检查员进入所有地点--消息人士

路透维也纳7月14日 - 一名外交消息人士周二表示，伊朗与六大国签订的核协议草案将根据双方达成的结论，要求伊朗让联合国检查员能够进入伊朗所有地点，包括军事设施。

消息来源也表示，如果协议获得同意，理想上，本月就能采行联合国安理会对协议的正式决定，双方将在2016年上半年实施各自应有的步骤--包括伊朗对自身核计划的限制，以及解除对伊朗的制裁。

这是得自消息人士的初步信息，仍有可能改变，因其只是以核协议草案为根据，并非最终版本协议，在最后获得伊朗与六大国的批准之前，仍有可能修订。

接近会谈的外交人士表示，他们希望最终版本的草案文件最快能在周二获得批准。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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