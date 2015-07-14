独家：核协议草案将要求伊朗让UN检查员进入所有地点--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透维也纳7月14日 - 一名外交消息人士周二表示，伊朗与六大国签订的核协议草案将根据双方达成的结论，要求伊朗让联合国检查员能够进入伊朗所有地点，包括军事设施。
消息来源也表示，如果协议获得同意，理想上，本月就能采行联合国安理会对协议的正式决定，双方将在2016年上半年实施各自应有的步骤--包括伊朗对自身核计划的限制，以及解除对伊朗的制裁。
这是得自消息人士的初步信息，仍有可能改变，因其只是以核协议草案为根据，并非最终版本协议，在最后获得伊朗与六大国的批准之前，仍有可能修订。
接近会谈的外交人士表示，他们希望最终版本的草案文件最快能在周二获得批准。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。