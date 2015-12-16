伊朗10月试射导弹违反了联合国安理会决议--专家组

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月16日（记者 Louis Charbonneau） - 联合国安理会伊朗问题专家小组称，伊朗10月试射可携带核弹头的导弹违反了安理会决议。这引发美国国会周二呼吁对伊朗实施更多制裁。

白宫警告称，不排除会因为伊朗试射Emad中程火箭而对其采取其他措施。

联合国安理会伊朗问题专家小组在保密的新报告中称，试射表明火箭满足其认为导弹能够搭载核武器的要求。

“根据研究和发现，专家组认为伊朗试射Emad违反了安理会1929号决议第九段的内容，”该专家组称。

外交官们指出，10月10日的试射理论上并没有违反7月伊朗与六大国达成的核协议，但联合国的报告可能让奥巴马政府处于尴尬的位置。

伊朗曾表示，新的制裁将会危及核协议，但如果美国没有就Emad试射呼吁进行制裁，这可能被视为软弱。

外交官们称，联合国制裁委员会可能会将更多伊朗人或实体加入黑名单，这可能是美国和欧洲国家会要求的。但俄罗斯和中国可能反对。(完)