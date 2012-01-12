伊朗核科学家再次遇害 呼吁联合国谴责暗杀行为

路透联合国1月11日电(记者 Louis Charbonneau)---伊朗周三敦促联合国安理会和秘书长潘基文，谴责最近发生的一系列针对伊朗核科学家的暗杀活动，称这是"残忍、非人道和恐怖主义的犯罪行为。"

尽管伊朗对光天化日之下该国核科学家被杀感到愤怒，但伊朗对此并无切实可行的途径提起国际诉讼或予以谴责。

伊朗驻联合国大使穆罕默德·哈扎伊(Mohammad Khazaee)呼吁潘基文和安理会"强烈谴责这种非人道的恐怖行为，采取有效措施消除一切形式和表现的恐怖主义。"

穆罕默德·哈扎伊在信中表示："任何针对伊朗核科学家的政治和经济压力或恐怖袭击都不能阻止我国行使(寻求核计划)的权利。"

联合国对伊朗此前要求谴责类似暗杀活动的呼吁未予关注。即便安理会受理此事，美国可能会使用其否决权阻止发表任何谴责。

潘基文的发言人内西尔基(Martin Nesirky)周三早些时候对记者表示，联合国已获悉伊朗核科学家遇害的报导，但未立即置评。

联合国人权理事会特别报告员海恩斯(Christof Heyns)在写给路透的声明中表示，周三发生的暗杀事件似乎反映出"一个令人担忧的趋势，即伊朗核科学家遭遇法外处决。"

海恩斯表示："这种暗杀是非法的，理应受到谴责。"

伊朗指责美国和以色列是暗杀事件的幕後凶手，不过哈扎伊未在信中提及。白宫否认美国参与此事，以色列则拒绝置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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