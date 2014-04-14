（修正）伊朗坚持驻联合国代表人选 将直接与联合国商讨--报道

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
(修正第二段错别字)
路透迪拜4月12日 - 美国拒绝向伊朗新近任命的驻联合国代表Hamid Abutalebi发放签证，伊朗周六称，将直接与联合国商讨此事。
“我们没有替换Abutalebi先生的人选，将通过法律途径与联合国协商。”伊朗官方媒体IRNA援引外交部高官Abbas Araghchi报道称。
美国周五称，将不会向Abutalebi发放签证，因其与1979-1981年的人质危机有关。
美国拒绝向Abutalebi发放签证的原因是他涉嫌参与1979年11月的人质事件，当时一个穆斯林学生组织占领了美国驻德黑兰大使馆，扣押52名美国人质长达444天。
Abutalebi曾表示，他当时为扣押人质的武装分子担任翻译。
美国国内强烈反对Abutalebi入境，美总统奥巴马面临很大压力，这也引发了人们对伊朗核问题谈判进程受阻的担忧。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。