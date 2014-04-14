（修正）伊朗坚持驻联合国代表人选 将直接与联合国商讨--报道

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路透迪拜4月12日 - 美国拒绝向伊朗新近任命的驻联合国代表Hamid Abutalebi发放签证，伊朗周六称，将直接与联合国商讨此事。

“我们没有替换Abutalebi先生的人选，将通过法律途径与联合国协商。”伊朗官方媒体IRNA援引外交部高官Abbas Araghchi报道称。

美国周五称，将不会向Abutalebi发放签证，因其与1979-1981年的人质危机有关。

美国拒绝向Abutalebi发放签证的原因是他涉嫌参与1979年11月的人质事件，当时一个穆斯林学生组织占领了美国驻德黑兰大使馆，扣押52名美国人质长达444天。

Abutalebi曾表示，他当时为扣押人质的武装分子担任翻译。

美国国内强烈反对Abutalebi入境，美总统奥巴马面临很大压力，这也引发了人们对伊朗核问题谈判进程受阻的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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