美国指控一伊朗人及一中国人向伊朗偷运核材料

路透华盛顿7月13日电---美国执法部门一名官员日前表示，美国调查人员认为，被指控经香港和中国向伊朗偷运核材料的两名男子曾试图获得建造铀浓缩离心机所需的敏感设备和材料。

该官员告诉路透，这两名疑犯曾试图获得几乎包括“建造铀浓缩气体离心机所需的一切”材料和部件。

该官员指出，伊朗人Parviz Khaki和中国公民易忠诚（Zhongcheng Yi，音译）两名疑犯寻求的这些材料中，至少有一部分最终运到了伊朗购买者的手中，但美国调查人员无法确定两人向伊朗运送材料的精确数量。

美国司法部上周五称，一个联邦大陪审团已对这两人进行起诉，指控他们向从美国向伊朗偷运用於後者核项目的材料。据悉，Khaki已於5月在菲律宾被捕，易忠诚依然在逃。

美国调查人员认为，此案表明中国和香港目前已成为伊朗通过中间人规避美国和其他西方制裁的主要基地，这些制裁的目的是限制向伊朗出售核相关技术。

该官员还补充说，没有证据显示中国政府已了解或遏制过此类技术转让活动。

美国司法部发布的新闻稿称，Khaki和易忠诚通过皮包公司试图购买用於建造此类离心机的特定设备和原材料，而伊朗目前正利用这样的离心机来进行铀浓缩活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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