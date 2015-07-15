伊朗核协议商机 美国企业恐怕看得到抢不到

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿7月14日 - 在周二早晨伊朗核协议公布后数小时，华盛顿地区的律师也忙着接听美国企业客户的电话，这些企业急切想要了解这份厚达159页的协议，对他们未来业务展望的意义何在。
短期来说，多数企业得到的答案是：机会不多。
“美国的个人与银行一般还是会被禁止与伊朗企业进行往来，包括对伊朗投资以及与伊朗进行没有阻碍的国际贸易，”美国政府一名高级官员周二在记者会上表示。
在维也纳敲定的这项核协议，确实为美国企业开启扩张伊朗业务的部分途径。如今美国企业只要取得美国政府的许可执照，将可以在伊朗进行商务客机的销售或租赁业务，成为波音(BA.N)这类企业的商机。
美国企业高管与贸易团体担心禁运，可能迫使美国企业只能眼睁睁看着欧洲与中国对手进入伊朗市场，除非国会采取行动放宽部分规范。
在觊觎伊朗大量能源资源的国际竞争中，美国企业的起步已经慢热。根据伊朗官员预估，该国光是石油业所需的投资金额就高达2,300亿美元，需要更新老旧的能源基础设施，扩大石油与天然气产能。
不过美国大型企业表示，为了不跟政府作对，他们尚未开始与伊朗讨论。相形之下，部分手脚较快的欧洲油企已于协议公布前后表达了兴趣。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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