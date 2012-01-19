伊朗称与大国接触准备重启核谈 但欧美予以否认

路透德黑兰1月19日电（记者 Robin Pomeroy/Ramin Mostafavi）---伊朗表示正在与全球各大国接触，尽快重启核谈，但遭到美国和欧盟的否认。他们表示仍在等待伊朗作出准备认真谈判的表态。

伊朗政治家表示，美国总统奥巴马曾致信伊朗政府，表示准备展开会谈。重启会谈或将缓解围绕伊朗核计划的紧张局势。

伊朗外长萨利希（Ali Akbar Salehi）在土耳其访问期间向记者表示，“正在讨论会谈的地点和时间，我们希望进行会谈，会谈地点最有可能在伊斯坦布尔，不过我还不能确定。时间也尚未敲定，但是会很快。”

美国政府否认在就重启会谈进行磋商，但拒绝对奥巴马是否曾致信德黑兰发表评论。

美国国务院发言人纽兰德（Victoria Nuland）周三在记者会上表示，“目前没有恢复会谈的谈判，正如我们曾说过的，我们在做的是让伊朗政府清楚，如果他们对恢复会谈持严肃态度，并且准备向国际社会说明情况，我们对此持开放立场。”

欧盟外交事务与安全政策高级代表阿什顿的一名发言人也否认了伊朗外长的说法。

“当前并无就开启新一轮会谈进行任何谈判，”他在布鲁塞尔表示，“我们仍在等待伊朗方面就高级代表（阿什顿）去年10月信中提出的实质建议作出回复。”

英国外交大臣黑格（William Hague）称，伊朗必须准备好进行严肃的谈判。“我们不会仅仅因为有可能进行谈判的暗示就推迟进一步制裁，我们要看到实际的谈判，”他在巴西的记者会上表示。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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