美国“斯滕尼斯号”航母将重返中东

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透迪拜8月23日电（记者 Daniel Fineren）---据美国《海军新闻服务》消息，美国“斯滕尼斯号”航母下周将重返中东地区，以对抗来自伊朗的威胁。
美国国防部长帕内塔周三在西雅图港口对“斯滕尼斯号”上的船员表示，需要他们很快返回中东。
《海军新闻服务》援引帕内塔的话称，“显然，伊朗是威胁之一。”
“其次，是叙利亚乱局。我们当然也对此进行密切关注。”
“斯滕尼斯号”1月份从美国驻巴林的第五舰队运行区域离开，伊朗军队总司令萨莱希（Ataollah Salehi）随後威胁称，若该航母返回，将采取行动，并称伊朗“不习惯再三发出警告”。
这一威胁引发伊朗和美国之间的口水战，并在国际油市引发紧张情绪，对潜在军事对抗的担忧依然很深。
帕内塔称，伊朗核项目和该国对霍尔姆兹海峡油轮的威胁是“斯滕尼斯号”航母在美国中央司令部责任区所能对抗的两个担忧。
他并称，美国对叙利亚问题的关注集中在提供人道主义援助，监督该国生化武器库，以及向该国反对派提供非致命性援助。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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