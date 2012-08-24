美国“斯滕尼斯号”航母将重返中东

路透迪拜8月23日电（记者 Daniel Fineren）---据美国《海军新闻服务》消息，美国“斯滕尼斯号”航母下周将重返中东地区，以对抗来自伊朗的威胁。

美国国防部长帕内塔周三在西雅图港口对“斯滕尼斯号”上的船员表示，需要他们很快返回中东。

《海军新闻服务》援引帕内塔的话称，“显然，伊朗是威胁之一。”

“其次，是叙利亚乱局。我们当然也对此进行密切关注。”

“斯滕尼斯号”1月份从美国驻巴林的第五舰队运行区域离开，伊朗军队总司令萨莱希（Ataollah Salehi）随後威胁称，若该航母返回，将采取行动，并称伊朗“不习惯再三发出警告”。

这一威胁引发伊朗和美国之间的口水战，并在国际油市引发紧张情绪，对潜在军事对抗的担忧依然很深。

帕内塔称，伊朗核项目和该国对霍尔姆兹海峡油轮的威胁是“斯滕尼斯号”航母在美国中央司令部责任区所能对抗的两个担忧。

他并称，美国对叙利亚问题的关注集中在提供人道主义援助，监督该国生化武器库，以及向该国反对派提供非致命性援助。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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