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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 10:56 BJT

杨洁篪：伊核问题进入关键阶段

中国外交部长杨洁篪周四称，伊朗核问题形势进入一个新的关键阶段，呼吁伊朗与世界大国开启新一轮谈判。此前以色列总理内塔尼亚胡在联合国大会发表讲话呼吁给伊朗核项目划定“红线”，而美国则不愿就伊核问题设定底线。

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