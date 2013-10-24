如何解决伊朗核问题？美国和以色列观点不同

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马10月23日 - 美国国务卿克里与以色列总理内塔尼亚胡在罗马举行会谈，两人对伊朗核项目持不同观点，前者建议更好监管以确保伊朗核项目用于和平目的，后者则希望进行有效地去除。

两人在美国驻意大利大使在罗马的官邸开始进行会谈，讨论话题还包括巴以和谈。

美国总统奥巴马与伊朗新任总统鲁哈尼通电话，伊朗与六大国重启核谈，这些美国与伊朗可能重新接触的暗示迹象让阿拉伯国家和以色列感到不安，他们将伊朗核武器项目视为直接威胁。

“伊朗不能拥有核武器能力，这意味着他们不能有用于浓缩铀的离心机，不能有专门用来制造核武器的钚重水厂，”内塔尼亚胡对记者说。

“他们应当销毁积累的裂变材料，不能有地下核设施，（这些设施）建在地下只有一个目的，就是军事用途。”内塔尼亚胡还称，伊朗核项目是该地区首屈一指的安全问题。

克里的观点与内塔尼亚胡不同，他建议伊朗遵守其他国家采用的国际标准，以展示其核项目用于和平目的。

“对于伊朗而言，正如其他国家证明其核项目真正用于和平目的一样，遵守那些有核项目国家遵守的标准至关重要，”克里说。（完）