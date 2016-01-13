伊朗称扣押美国船只应让美国国会中制造事端的人获得教训

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透迪拜1月13日 - 伊朗军方领导人Hassan Firouzabadi周三称，伊朗扣押两艘美国海军船只和10名水兵应让美国国会中试图对伊朗实施新制裁的议员获得教训。
“在波斯湾发生的这起事件可能不是美军在该地区犯的最后一个错误，这应该让美国国会中制造事端的人获得教训，”Tasnim通讯社援引Firouzabadi报导称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。