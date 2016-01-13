伊朗称扣押美国船只应让美国国会中制造事端的人获得教训

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜1月13日 - 伊朗军方领导人Hassan Firouzabadi周三称，伊朗扣押两艘美国海军船只和10名水兵应让美国国会中试图对伊朗实施新制裁的议员获得教训。

“在波斯湾发生的这起事件可能不是美军在该地区犯的最后一个错误，这应该让美国国会中制造事端的人获得教训，”Tasnim通讯社援引Firouzabadi报导称。（完）