伊朗称扣押美国船只应让美国国会中制造事端的人获得教训

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜1月13日 - 伊朗军方领导人Hassan Firouzabadi周三称，伊朗扣押两艘美国海军船只和10名水兵应让美国国会中试图对伊朗实施新制裁的议员获得教训。
“在波斯湾发生的这起事件可能不是美军在该地区犯的最后一个错误，这应该让美国国会中制造事端的人获得教训，”Tasnim通讯社援引Firouzabadi报导称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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