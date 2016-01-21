焦点：形势尚未明朗 美国油服企业不敢轻易涉足解除制裁后的伊朗

路透华盛顿1月20日 - 六大国解除对石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗的制裁，外国企业又可以重返有丰富石油储备等待开发的伊朗。对于正面临数十年来最严重营收下降压力的美国油田服务企业来说，这则消息乍听起来貌似给他们提供了一条活路。

伊朗拥有全球第四大原油储备，计划投入1,850亿美元，致力于到2020年重振油气项目。此前因受到制裁，伊朗石油出口遭腰斩，能源基础设施也疏于养护。

由于原油价格跌至13年低位，全球几乎所有地区的钻井活动都近乎瘫痪，令油服企业的商业前景十分渺茫，意大利石油生产商埃尼集团(Eni) (ENI.MI)旗下油服子公司Saipem和皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)等非美油服企业已经表达出回归伊朗市场的意愿。

然而美国的主要油服公司，例如全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和Weatherford International (WFT.N)等，却表示他们暂时还不会承接伊朗业务，其中一部分原因在于，华盛顿对伊朗支持恐怖主义和侵犯人权行为的相关系列制裁依然存在。

在六大国上周六因伊朗遵守限制其核计划的协议而解除对其制裁后，美国财政部颁发通用许可，授权美国企业驻外子公司开展与伊朗有关的业务活动，为2012年来首见。

但过去两年间，Weatherford和斯伦贝谢都曾因违反针对伊朗和其它国家的制裁规定，而吃到美国政府的罚单。2013年，Weatherford同意支付2.53亿美元罚款，去年斯伦贝谢也同意支付逾2.37亿美元罚款。

财政部的新许可有一些附带条件。

“拥有一个真正独立的外国分公司，实际运作的难度较高，许多企业已发现，要想让人事、设备与运营业务的分离达到财政部外国资产管理处(Office of Foreign Asset Control)要求的程度，其实相当困难，”Bracewell一名律师Josh Zive表示，他为多家能源企业提供制裁相关的顾问。

此外，律师表示，许多公司对于在美国选举年采取行动有所迟疑。共和党参选人对总统奥巴马与伊朗的核协议多有批评，新任总统或有可能在第一个任期内便很快将通用许可撤除。

“政权转变意味着，如果政策改变，投资或有可能付诸东流，”Zive表示。他表示，“这些商机还没转变为获利之前便胎死腹中的风险非常高。”

Weatherford发言人Karen David-Green表示，该公司“目前并没有在伊朗商业运营、或透过任何分支在当地运营的规划。”

Schlumberger被问及是否会重返伊朗时，Joao Felix发言人表示目前还不是时机。“假若美国真的解除对伊朗的制裁，届时我们会再评估重返的可能性。”(完)