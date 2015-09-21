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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 21日 星期一 15:48 BJT

伊朗总统鲁哈尼称美伊敌意减少 但仍缺乏互信

伊朗总统鲁哈尼接受美国CBS“新闻60分”采访时称，伊核协议达成后，伊朗和美国已向减少敌意的方向迈出步伐。鲁哈尼在访谈中表示，尽管达成了伊核协议，但两国之间的距离、分歧与信任缺失不会很快就消失。他表示有信心伊朗议会和最高国家安全委员会将批准伊核协议。路透

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