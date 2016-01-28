伊总统鲁哈尼称伊美关系能否改善取决于美方

伊朗总统鲁哈尼周三称，若没有伊朗的帮助，美国无法解决中东地区的任何问题，美国应放弃对伊朗的“敌对”立场。欧洲企业争取与伊朗签署商业协议之际，美国仍保留了一些对伊朗的制裁措施。“伊朗和美国实现友好关系是可能的。但关键在于美国，而非伊朗。”鲁哈尼在记者会上说道。他表示乐于看到美国商人到伊朗做生意。路透