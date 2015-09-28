鲁哈尼称伊美关系改善 恢复正常“仍有很长的路要走”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约9月25日（记者 Dayan Candappa） - 伊朗总统鲁哈尼称，伊朗与美国的关系已经得到改善，不过在两国恢复正常关系之前，仍有很长的路要走。
“情况确实已经发生改变，”鲁哈尼在纽约参加联大会议期间在一家酒店对多家媒体的资深编辑称。“我们可以指向那些切实的事情，许多前瞻性的举措，但仍有很长的路要走。”
他将伊朗与六大国达成的核协议看做对伊美关系的“重大考验”，并表示创造信任的气氛很重要。
“如果我们继续走下去，将铺就进一步合作的道路，”他表示。“我们已经看到双方的良好诚意。”
白宫曾表示，未来几日，鲁哈尼和美国总统奥巴马在联合国总部并无会面安排。鲁哈尼暗示，讨论两人会面仍为时过早。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。