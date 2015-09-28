鲁哈尼称伊美关系改善 恢复正常“仍有很长的路要走”

路透纽约9月25日（记者 Dayan Candappa） - 伊朗总统鲁哈尼称，伊朗与美国的关系已经得到改善，不过在两国恢复正常关系之前，仍有很长的路要走。

“情况确实已经发生改变，”鲁哈尼在纽约参加联大会议期间在一家酒店对多家媒体的资深编辑称。“我们可以指向那些切实的事情，许多前瞻性的举措，但仍有很长的路要走。”

他将伊朗与六大国达成的核协议看做对伊美关系的“重大考验”，并表示创造信任的气氛很重要。

“如果我们继续走下去，将铺就进一步合作的道路，”他表示。“我们已经看到双方的良好诚意。”

白宫曾表示，未来几日，鲁哈尼和美国总统奥巴马在联合国总部并无会面安排。鲁哈尼暗示，讨论两人会面仍为时过早。（完）