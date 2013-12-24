伊朗总统鲁哈尼希望重建伊美关系

伊朗总统鲁哈尼周一在《南德意志报》发表文章，谈及他上任以来一直避讳的问题，表示伊朗希望与美国和其他西方国家改善双边关系。鲁哈尼指出，伊朗无法忘记过去60年来曾影响与美国关系的所有事情，但“眼下我们必须立足当前，着眼未来”。图为伊朗总统鲁哈尼。路透