伊朗革命卫队盘问扣押的美国水兵，称立即释放说法是猜测

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜1月13日 - 伊朗革命卫队周三称，正在盘问一天前扣押的10名美国水兵，对立即释放他们的说法不证实也不否认。

“如果盘问中发现他们在执行收集情报的任务，我们对待他们的方式将不同，”伊朗革命卫队发言人Ramazan Sharif接受Tasnim通讯社采访时说道。

周二晚间，一名美国国防官员表示，伊朗周三早些时候在公海上将把这些水兵交还给一艘美国军舰的计划已经就位。

但Sharif称这是猜测。

“他人所说的立即释放水兵是他们的猜测，我对此既不证实也不否认，”Sharif说道。

伊朗革命卫队海军司令Ali Fadavi接受国家电视台采访时称，在伊朗扣押美国水兵后，一艘美国航空母舰在波斯湾进行了40分钟的“挑衅且不专业”行为。

他表示，这些美国水兵被送往法尔斯岛，距离他们被扣押的地点不远。

Fadavi还称，伊朗已要求美国为“入侵”伊朗领海道歉。

“伊朗外长扎里夫在与美国国务卿克里进行联络...扎里夫态度强硬，因为这些水兵侵犯了伊朗的领海，他要求美国道歉。”Fadavi说道。

美国和伊朗官员都表示，这些水兵安全，受到良好对待。美国国防官员称，两艘被扣的船只上共有九名男兵和一名女兵。（完）