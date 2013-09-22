美国称愿意在互相尊重基础上与伊朗对话

路透华盛顿9月20日（记者 Roberta Rampton/Jeff Mason） - 白宫周五称，只要伊朗愿意证明其核项目是出于民用目的，美国愿意在“互相尊重的基础上”与伊朗对话。

“我们已经与伊朗进行了多次接触，并将继续在互相尊重的基础上对话，”白宫副发言人Josh Earnest在空军一号上对记者称。

“在对话中，伊朗有机会通过行动证明其努力的严肃性，”Earnest说道。

奥巴马和伊朗总统鲁哈尼不久将在纽约参加联合国大会会议。白宫称，两位领导人可能会面。

Earnest表示，两位领导人并未安排会面；但是他的评论暗示白宫认为鲁哈尼是可以打交道的对象。

《纽约时报》周五报道称，伊朗正在寻求迅速达成核项目协议，以结束对其经济造成严重打击的制裁。

Earnest对报道作出回应称，对于鲁哈尼当选后伊朗态度的改变，白宫表示欢迎，并指出制裁达到了预期的效果。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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