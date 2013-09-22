美国称愿意在互相尊重基础上与伊朗对话

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿9月20日（记者 Roberta Rampton/Jeff Mason） - 白宫周五称，只要伊朗愿意证明其核项目是出于民用目的，美国愿意在“互相尊重的基础上”与伊朗对话。
“我们已经与伊朗进行了多次接触，并将继续在互相尊重的基础上对话，”白宫副发言人Josh Earnest在空军一号上对记者称。
“在对话中，伊朗有机会通过行动证明其努力的严肃性，”Earnest说道。
奥巴马和伊朗总统鲁哈尼不久将在纽约参加联合国大会会议。白宫称，两位领导人可能会面。
Earnest表示，两位领导人并未安排会面；但是他的评论暗示白宫认为鲁哈尼是可以打交道的对象。
《纽约时报》周五报道称，伊朗正在寻求迅速达成核项目协议，以结束对其经济造成严重打击的制裁。
Earnest对报道作出回应称，对于鲁哈尼当选后伊朗态度的改变，白宫表示欢迎，并指出制裁达到了预期的效果。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。