伊朗称捕获美国无人机 美方回应称没有丢失

路透迪拜12月4日电（记者 Yeganeh Torbati/Daniel Fineren）---伊朗周二称，该国过去几天在海湾上空的本国领空捕获一架美国“扫描鹰”（ScanEagle）无人侦察机，但美国表示没有证据显示这一说法属实。

美国海军称，他们没有任何无人机在该地区失踪。“扫描鹰”无人侦察机机身长1.25米，由波音(BA.N)生产，除了美国外，也有其他国家在该地区部署该型号无人机。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）在华盛顿称：“我们没有证据显示伊朗所言属实。”

此事凸显海湾地区局势十分紧张。伊朗核问题谈判陷入僵局後，伊朗和美国在该地区竞相展示军事力量。

伊朗伊斯兰革命卫队在其网站称，这架无人机过去几天经常在海湾上空飞行，飞入伊朗领空时被“捕获”。

美国海军中央司令部发言人Jason Salata在巴林称，没有美国海军的无人机失踪。

“所有在中东地区的美国海军无人机无一失踪。我们在海湾的任务仅局限於国际公认水域和领空，”Jason Salata说道。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。